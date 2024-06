Le 6/9 du 20 juin

Aujourd'hui dans la matinale, on parle des manifestations qui ont lieues dans plusieurs villes de France après le viol d'une jeune fille de 12 ans de confession juive à Courbevoie, du débat qui aura lieu mardi sur TF1 entre Gabriel Attal, Jordan Bardella et Manuel Bompard à quelques jours des élections, du terrible bilan en Arabie Saoudite après une forte canicule à la Mecque, le grand pèlerinage musulman annuel législatives, des importants incendies qui ont eu lieu au Nouveau Mexique aux Etats-Unis, de la deuxième victoire et la qualification de l'Allemagne en 8ème de finale de l'Euro, et des obsèques de Françoise Hardy qui se tiendront cet après-midi au cimetière du Père-Lachaise.

