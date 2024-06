Le 6/9 du 25 juin

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de l'évènement politique de ce soir sur TF1 et LCI, le grand débat des principales figures aux législatives, des mesures dévoilées par Jordan Bardella en cas de victoire du Rassemblement National aux législatives, de la nouvelle prise de parole d'Emmanuel Macron dans le podcast "Génération Do It Yourself", du témoignage des parents de la jeune fille victime de viol à Courbevoie, de l'affaire Kenji Girac classée sans suite après une blessure par balle, de la libération de Julien Assange après 5 ans de détention et du troisième match de l'équipe de France de football cet après-midi face à la Pologne dans cet Euro 2024

