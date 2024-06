Aujourd'hui dans la matinale, on parle du débat qui a eu lieu hier soir en direct sur TF1 et LCI entre Gabriel Attal, Jordan Bardella et Manuel Bompard à quelques jours des élections législatives, de la tribune publiée dans le Monde avec plus de 200 personnalités politiques qui appellent à faire barrage au RN, du choix de Gérald Darmanin de quitter le ministère de l'Intérieur si il est élu député dans le Nord, de la libération dans la nuit de Julien Assange après plusieurs années de détention, du coup d'envoi des soldes d'été et du match compliqué hier pour l'Equipe de France de football face à la Pologne dans cet Euro 2024.

Source : Le 6/9

Le 6/9 du 26 juin