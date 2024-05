Le 6/9 du 28 mai

Aujourd'hui, dans la matinale, on parle des nouvelles frappes à Rafah, des manifestations à Paris à proximité de l'ambassade d'Israël, de l'urgence absolue en Papouasie Nouvelle-Guinée suite à un nouvel éboulement dans le pays, ses instructeurs militaires français prochainement envoyés en Ukraine, du discours contre l'extrême droite d'Emmanuel Macron, de l'émission spéciale LCI, d'une enseignante agressée dans Le Maine et Loire, de l'élimination de Nadal à Roland Garros et de Gaël Monfils qui bat le record de matchs gagnés pour un Français dans les tournois du Grand Chelem avec 122 victoires.

