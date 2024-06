Le Temps de l'Info du vendredi 14 juin

Personnalisez votre expérience TF1 Info et créez votre JT rien que pour vous. Personnalisez votre expérience TF1 Info et créez votre JT rien que pour vous. Le Temps de l'Info est consacré aujourd’hui de 9h à 11h à la guerre en Ukraine. A 11h, Paola Puerari rejoint Elizabeth Martichoux pour accueillir nos invités Philippe Ballard porte-parole du Rassemblement national et député sortant de l'Oise, Chloé Ridel, Porte-parole du PS et Jean-Laurent Cassely, essayiste, co-auteur de "La France sous nos yeux."

Source : Le Temps de l'Info

