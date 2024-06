A une semaine des législatives, Impact Positif regarde les programmes des 3 blocs et déplore le fait que ce thème de la transition écologique et sociale soit absent de la campagne. Explications avec François Gemenne, chercheur, co-auteur du dernier rapport du GIEC, Président du comité scientifique de la Fondation pour la Nature et l’Homme.

Source : Impact Positif

