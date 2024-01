Bonjour ! du 8 janvier 2024

Bonjour ! La Matinale TF1 commence ce lundi 8 janvier. Bruce Toussaint et son équipe accompagne votre matinée avec leurs infos vie quotidienne avec Maud Descamps, culture avec Karima Charni, santé avec Vincent Valinducq et Anaïs Grangerac et innovation avec Yanni Khezzar. Sans oublier l’info du jour de Christophe Beaugrand, le JT de Garance Pardigon ou encore le billet d’humour de Monique Younès. Deux heures et demi d’actu en flux détendu avec des reportages exclusifs en région, au plus près des Français, mais aussi des invités en plateau. Pour la première de « Bonjour ! La Matinale TF1 », Bruce Toussaint reçoit le chanteur et compositeur Pascal Obispo qui nous fait l’honneur d’être le parrain de l’émission. Adrien Gindre reçoit quant à lui Xavier Bertrand, président LR de la région Hauts-de-France, pour une interview « En toute franchise ».