Edition spéciale du 23 septembre 2023 - Le Pape à Marseille

Présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, entourés de nombreux invités parmi lesquels l'Abbé Pierre Amar, Monseigneur Olivier Ribadeau Dumas, Recteur de Notre-Dame de Paris, Anne-Bénédicte Hoffner, directrice adjointe de la rédaction du journal La Croix, et Frédéric Mounier, biographe, auteur de "Le Pape François, une vie".

En direct de Marseille et du Stade Vélodrome, Caroline Pigozzi, journaliste et écrivaine française, spécialiste des thèmes liés à l'histoire du Vatican, apportera son expertise et son témoignage. C'est l'une des rares journalistes femmes à s'être entretenue à plusieurs reprises avec le pape François, comme avec ses prédécesseurs. Elle accompagne d'ailleurs le Pape pendant toute sa visite en France et voyage à bord de son avion.