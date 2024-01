Edition spéciale du 5 janvier 2024 - Vendredi 5 janvier, le Président de la République, Emmanuel Macron, rendra un hommage national aux Invalides, à l'ancien ministre et ancien président de la Commission européenne, figure de la construction européenne, Jacques Delors. À partir de 10h15, TF1 proposera une édition spéciale "Jacques Delors, l'hommage de la Nation" présentée par Jacques Legros. Il sera entouré d'invités en plateau parmi lesquels Ségolène Royal, Arlette Chabot, Adrien Gindre et Patrice Duhamel. Dès 11h, l'hommage national sera retransmis en direct sur TF1 et simultanément sur LCI avec les envoyés spéciaux de la rédaction sur le lieu de la cérémonie.