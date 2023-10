Grands Reportages du 1 octobre 2023 - Défis XXL : la vie sur un fil

Défis XXL : la vie sur un fil - C’est un peu le défi de leur vie…et celles et ceux que nous allons suivre ont une particularité : ils n’ont peur de rien, repoussent les limites, réalisent de grandes premières ! Nager avec des orques, traverser la baie du Mont-Saint-Michel sur un fil, se poser en avion sur l’un des plus hauts sommets des Alpes…pour ensuite redescendre avec de petites ailes. Pendant plus d’un an, nous avons suivi ces trois conquérants de l’impossible, une femme et deux hommes, qui se préparent à un défi hors-du-commun !