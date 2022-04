Grands Reportages du 10 avril 2022 - « Cyber-arnaques » : la traque aux escrocs

Images : Clémence Boissard, Julien Diaz, Perrine Ruffin, Antoine Schmidt et Thomas VaillantMontage : Grégoire ChevalierProduction : TF1 ProductionsUne arnaque sur deux a aujourd’hui lieu en ligne. Vingt-six millions de Français en seraient victimes, chaque année. Les chiffres font froid dans le dos. Fausses offres d’emploi, ventes mensongères de camping-car, formation étudiante fictive ou même chirurgie esthétique illégale : la cybercriminalité prend des formes de plus en plus variées. Pour dénicher les arnaqueurs cachés derrière leurs écrans, des citoyens, qu’ils soient victimes ou non, ont décidé d’agir.