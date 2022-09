Grands Reportages du 11 septembre 2022 - Côte d'Azur : l'été de tous les risques - Episode 4

Côte d'Azur : l'été de tous les risques - Episode 4 - Après deux saisons moroses et une fréquentation en baisse, le soleil brille de nouveau sur la Côte d’Azur ! Oubliées les restrictions sanitaires, les touristes français, mais aussi allemands, britanniques, américains, ont fait leur grand retour cet été entre Cassis et Menton, sur l’un des plus beaux littoraux de l'Hexagone. Plages de sable blanc, grillades, rosé et fêtes jusqu’au bout de la nuit… Cette carte postale indémodable a-t-elle permis aux campings, restaurants, hôtels de se refaire une santé ? Les vacanciers ont-ils renoué avec le charme de la french Riviera ? Et comment gendarmes, services d’urgence, dépanneurs et répression des fraudes ont-ils assuré la sécurité de plus de 10 millions de visiteurs ? Les équipes de “Grands Reportages” ont sillonné la Côte d’Azur pour raconter cet été de la renaissance dans une série exceptionnelle de 4 épisodes.