Grands Reportages du 12 février 2023 - Fleury-Merogis, prison XXL

Fleury-Merogis, prison XXL - C’est la prison la plus grande d’Europe. 2 900 places, 1 300 surveillants, Fleury-Mérogis est la prison de tous les superlatifs, une «usine à incarcérer» disent certains. Construite en 1968, sur 180 hectares avec cinq bâtiments en forme d’hélices, l’Etat la considère comme la solution à la surpopulation carcérale en région parisienne. Mais au fil du temps, elle accueille toujours plus de détenus, jusqu’à 4 500 pour 2 900 places. Jacques Mesrine, Madame Claude, Michel Fourniret et aujourd’hui Salah Abdeslam, sont passés entre ses murs. Pour la première fois, l’administration pénitentiaire a autorisé une équipe de «Grands reportages» à filmer de l’intérieur la plus célèbre maison d’arrêt française…