GRANDS REPORTAGES - De la "French Connection" à nos jours : 50 ans de lutte contre le trafic de drogue à Marseille

Pendant près d’un an, une équipe de "Grands reportages" a enquêté sur les raisons, les causes et les effets de ces trafics. Dans ce premier épisode, grâce aux témoignages inédits d’anciennes figures du grand banditisme marseillais mais aussi d’anciens "flics" et magistrats, nous revenons sur l’histoire de la drogue à Marseille. Comment le milieu a-t-il évolué, passant des voyous à l'ancienne aux caïds des cités ? Les règles de ce jeu mortel ont-elles changé ? Et comment la répression s'est-elle adaptée ?