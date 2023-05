GRANDS REPORTAGES - De la "French Connection" à nos jours : 50 ans après, le trafic de drogue empoisonne Marseille

Pendant près d’un an, une équipe de "Grands reportages" a enquêté sur les raisons, les causes et les effets de ces trafics. Alors que le premier épisode était consacré à l’histoire et à l’évolution des trafics, le deuxième épisode s’intéresse à la situation actuelle. Comment le marché s’est-il réorganisé après que les parrains ont perdu la main ? Qui gère ? Comment s’organisent les près de 130 points de vente ? Pourquoi y a-t-il plus de règlements de compte ? Quelles stratégies police et justice mettent-elles en place pour tenter d’endiguer ce fléau ?