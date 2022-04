Grands Reportages du 16 avril 2022 - Fleury-Merogis, prison XXL

Images : Stéphane GroussardC’est la prison la plus grande d’Europe. 2900 places, 1300 surveillants, Fleury-Mérogis est la prison de tous les superlatifs, une « usine à incarcérer » disent certains. Construite en 1968, sur 180 hectares avec 5 bâtiments en forme d’hélices, l’État la considère comme LA solution à la surpopulation carcérale en région parisienne. Mais au fil du temps, elle accueille toujours plus de détenus, jusqu’à 4500 pour 2900 places. Jacques Mesrine, Madame Claude, Michel Fourniret et aujourd’hui Salah Abdeslam, sont passés entre ses murs. Pour la première fois, l’administration pénitentiaire a autorisé une équipe de « Grands Reportages » à filmer de l’intérieur la plus célèbre maison d’arrêt française…