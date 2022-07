Grands Reportages du 16 juillet 2022 - Le quotidien d’un commissariat

Le quotidien d’un commissariat - Images : Nicolas DucrotDe la police on connaît les grands services, dits «prestigieux», la «Crim», les «Stups», les grandes affaires, les courses-poursuites. Pourtant, le quotidien d’un commissariat de ville moyenne est bien différent et il n’en n’est pas moins surprenant, parfois intriguant. Il faut traiter une succession de petites histoires en apparence anodines : une disparition inquiétante, un voisin harcelant, un mineur qui a raté son train… Des affaires où l’accueil et la prise en charge des victimes sont déterminants. A Boulogne-sur-Mer, aux côtés des policiers, travaillent aussi d’autres professionnels, aux métiers moins connus. Leur rôle : accompagner et rassurer les victimes jour et nuit. Un rôle social très loin de l’image répressive de la police. Exceptionnellement, pour mieux saisir l’ambiance d’un commissariat, nous avons été autorisés à poser notre propre système de caméra dans celui de Boulogne-sur-mer. Voici la réalité d’un commissariat.