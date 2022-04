Grands Reportages du 17 avril 2022 - Grandes marées : attention danger

Images : Grégory Scié, François Chambe et Nicolas Le BerChaque mois, la Lune et le Soleil s’alignent avec la Terre au moment de la pleine lune et de la nouvelle lune. L’action de cet alignement provoque sur Terre le phénomène des «grandes marées». Elles se caractérisent par des vagues puissantes, des courants et une montée des eaux très importante. Un spectacle unique devenu une attraction touristique et même un business pour certains, un terrain de jeu pour les plus aventuriers, et un danger redouté pour d’autres. A Saint-Malo, les grandes marées se traduisent par des vagues énormes qui se brisent sur la jetée et les maisons construites face à la mer, tandis que quelques encablures de là, la baie du Mont Saint-Michel se remplit d’eau et transforme le rocher en une île coupée du monde pendant quelques heures. Chaque année, des milliers de touristes affluent du monde entier pour observer ce phénomène unique dans la baie de Saint-Malo et du Mont-Saint-Michel.