Grands Reportages du 18 juin 2023 - Balades nocturnes : les mystères de Bordeaux

Balades nocturnes : les mystères de Bordeaux - Surnommée pendant des années "La belle endormie" à cause de son austérité et ses bâtiments noircis par le temps, Bordeaux caracole désormais en tête des villes où il fait bon vivre en France. Ancien port de commerce et capitale du vin, l’agglomération devrait compter plus d’un million d’habitants en 2030 et comme dans toutes les grandes capitales, c’est aussi une ville qui vit, et travaille la nuit ! Des urgences SOS Médecins, au Marché de Brienne, le petit Rungis local, en passant par le marché des "Capu", où les fêtards peuvent manger une entrecôte dès 4h du matin, nous avons suivi les noctambules qui font vivre Bordeaux la nuit, devenue depuis 2021, la seconde ville préférée des français !