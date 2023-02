Grands Reportages du 19 février 2023 - Le Mont Saint-Michel secret

Le Mont Saint-Michel secret - Depuis des millénaires, le Mont Saint-Michel fascine et inspire. Sanctuaire, haut lieu de pèlerinage, ensemble architectural monumental… Son abbaye, spectaculaire, surplombe la baie, imposante et pleine de mystère. Le Mont Saint-Michel attire des millions de touristes et pèlerins chaque année. Classé au patrimoine de l’Unesco, le Mont représente à la fois un trésor architectural mais aussi un site naturel unique. Les habitants de la baie du Mont Saint-Michel se battent pour préserver celle qu’ils appellent "La merveille". Forgeron, guide, confiseur, mytiliculteur ou pilote d’hélicoptère… Ils vont nous en faire découvrir les secrets.