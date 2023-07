Grands Reportages du 2 juillet 2023 - Au secours ! Ma maison s'écroule...

Au secours ! Ma maison s'écroule... - Une maison, c’est un patrimoine, mais c’est aussi pour beaucoup un refuge plein de souvenirs et d’émotions. Alors quand elle risque de s’effondrer, c’est toute notre vie qui bascule. Cibles de phénomènes naturels ou victimes de malfaçons, en France, plusieurs millions d’habitations sont menacées. Entre départs précipités et désirs de retour, pendant un an nous avons suivi des familles qui se battent pour sauver ce qu’elles ont de plus précieux : leur toit.