Grands Reportages du 2 septembre 2023 - Du faux dans nos assiettes, un business rentable et risqué pour le consommateur

Du faux dans nos assiettes, un business rentable et risqué pour le consommateur - Du vin d’Espagne dans des bouteilles de Bordeaux, des pavés de thon manipulés pour les rendre plus rouges, des cures minceur contenant des substances interdites ou encore des fromages qui semblent en copier d’autres… Les faux aliments s’invitent de plus en plus dans nos assiettes. La fraude alimentaire représente même chaque année 30 milliards d’euros de pertes pour l’industrie. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ceux qui se battent pour démêler le vrai du faux. Ils sont producteurs, chefs d’entreprise ou victimes et ont décidé de s’attaquer à ce fléau.