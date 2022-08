Grands Reportages du 20 août 2022 - l'Etat brade son patrimoine

l'Etat brade son patrimoine - Images : François Chambe, Lucas Robin, Arnaud de Foucaucourt et Guillaume BernhardLa France possède un patrimoine extraordinaire que le monde entier nous envie. Mais les finances publiques ne suffisent plus à l’entretenir. Trop cher, plus assez rentable, une partie de ce patrimoine est aujourd’hui vendu. Depuis 2007, le nombre de biens de l’Etat vendus a connu une hausse exponentielle, non seulement pour permettre la rénovation de nombreux bâtiments publics en fonction, mais également pour baisser la dette du pays. En plus des hôtels particuliers et des châteaux qui attirent souvent des clients prestigieux, l’Etat français met en vente des casernes, des églises, des terrains et même d’anciennes prisons. Certains particuliers, amoureux de leur patrimoine, se lancent alors le défi de leur offrir une seconde vie.