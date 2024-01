Grands Reportages du 20 janvier 2024 - Arnaques en tout genre - Episode 2

Arnaques en tout genre - Episode 2 - Les Français sont la cible de nombreuses arnaques. Les victimes, malheureusement, se comptent en millions chaque année. En 2022, 4,3 millions de ménages se sont fait arnaquer, pour un préjudice total de 3,4 milliards d’euros. A Saint-Nazaire, Arnaud et Sonia espèrent obtenir justice… En 2015, ils achètent un appartement avec un souplex de 89 m2 en plein centre-ville pour 89000 euros. Le couple a peu de moyens, Arnaud est magasinier-cariste et sa femme, aide à domicile. Ils deviennent propriétaires pour la première fois et sont fous de joie. Mais leur vie bascule 3 ans plus tard, lorsqu’une enquête du service d’hygiène de la ville révèle que la partie construite en sous-sol a été déclarée insalubre par arrêté préfectoral, en 2013, soit 2 ans avant leur achat ! Aujourd’hui, leur bien est inhabitable. Victime d’une escroquerie à la CB très bien ficelée, Alain se bat pour récupérer ses 27000 euros. Le 15 septembre prochain, 6 prévenus vont comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris pour escroquerie en bande organisée et abus de confiance. Ils sont soupçonnés d’avoir fait au total 29 victimes, pour un préjudice de plus de 100 000 euros, entre 2021 et 2022. Sofia, elle, veut mettre un terme à des démarchages à domicile sans foi ni loi qui ont fait de nombreuses victimes. On croyait cette méthode désuète et pourtant des sociétés malveillantes continuent de sévir en toquant à votre porte. C’est le cas dans le nord de la France. Actuelo, société partenaire de Sowee, une filiale d’EDF, aurait notamment fait signer à des clients des contrats d’assurance énergétique à leur insu. Enfin, les milliers de victimes de la SFAM obtiendront-elles enfin réparation devant la Justice ? Dans cette suite de l’épisode 1, nous découvrirons le dénouement de cette histoire puisque l’audience est prévue fin septembre…