Grands Reportages du 22 janvier 2023 - Les Français du Mékong

Les Français du Mékong - Le Mékong, la seule évocation de son nom fait rêver ! Ce fleuve légendaire d'Asie du Sud-Est serpente, sur près de 5 000 kilomètres, des plateaux himalayens où il prend sa source jusqu'au Delta du Mékong, au Vietnam. Certains Français ont décidé de tout quitter pour s'installer le long de ses berges et y réaliser, au fil de l'eau, leurs rêves les plus fous ! Nous avons partagé pendant trois ans le quotidien de ces Français ont adopté... et ils ne l'échangeraient pour rien au monde !