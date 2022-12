Grands Reportages du 24 décembre 2022 - Notre-Dame, la course contre la montre

Notre-Dame, la course contre la montre - Cela fait trois ans que "Grands Reportages" suit le chantier de Notre-Dame de Paris. Dans ce troisième opus...place à la reconstruction. "Notre-Dame va être méconnaissable !" dit un artisan habitué de la cathédrale. La pierre était noire, elle va devenir blonde. Les peintures étaient grises, elles vont devenir éclatantes. "Elle était réputée somble, elle va être totalement différente !" s'extasie Philippe Villeneuse, l'architecte en chef de la cathédrale. Pendant toute une année, nous avons voulu être au plus près de ceux qui font des choix esthétiques pour savoir, avant tout le monde, quelle Notre-Dame on nous prépare...