Grands Reportages du 24 juillet 2022 - Un été au Club

Un été au Club - Images : Lizzie Treu et Lucas RobinDes millions de Français attendent leur réouverture, synonymes de vacances. Chaque année 1,5 million de Français choisissent de partir en club. Avec cette formule tout est compris : logement, restauration et animation. Sur ce marché il existe des dizaines d’offres différentes, du petit club familial aux clubs géants qui accueillent parfois plus de 1 000 vacanciers. Chacun a sa méthode, mais tous ont la même vocation : faire en sorte que les clients passent un moment inoubliable, et reviennent l’été prochain. Nous avons passé un été dans deux clubs radicalement différents.