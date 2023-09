Grands Reportages du 24 septembre 2023 - Odyssée en Méditerranée - Episode 3

Odyssée en Méditerranée - Episode 3 - Des Baléares aux Cyclades en passant par les îles françaises, italiennes ou croates, on recense plusieurs dizaines d’îles en Méditerranée. Ces confettis de terre perdus en pleine mer recèlent une infinie variété de paysages, de cultures, de gastronomies et de trésors naturels ou historiques. Cette richesse, associée à l’art de vivre à la mode méditerranéenne, font de ces îles de petits paradis hors du temps, où de plus en plus de Français décident de tenter leur chance, ou de poser définitivement leurs valises. C’est donc pour une Odyssée moderne que nous embarquons avec eux, dans ce feuilleton en 4 épisodes. Le temps d’une simple escale ou pour toute la vie, tous rêvent d’ailleurs, de rencontres hors des sentiers battus, d’aventures et de réussite. Tous ont un défi personnel ou professionnel à relever. Mais ces destins croisés ont un point commun : ils célèbrent chacun à sa manière la magie de ces îles, les perles de la Méditerranée.