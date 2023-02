Grands Reportages du 26 février 2023 - Enfoirés un Jour… Enfoirés toujours !

Enfoirés un Jour… Enfoirés toujours ! - Après deux ans sans concert à cause de la crise sanitaire, la troupe des Enfoirés signe cette année son grand retour sur scène et devant un public en folie. "Un concert des Enfoirés, on sait quand ça commence... mais pas quand ça se termine" lance Mimie Mathy en ouverture de spectacle 2023 dans un éclat de rire général. En 5 jours et 6 concerts, le show a réuni 45 000 personnes dans une Halle Tony Garnier de Lyon chauffée à blanc. Cette année, la troupe dirigée par Anne Marcassus révèle tous ses secrets de fabrication. Devant nos caméras, les artistes partagent leur joie mais aussi leurs hésitations avant de se lancer sur scène.