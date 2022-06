Grands Reportages du 26 juin 2022 - Des enchères d'exception

Des enchères d'exception - Reportage de Claire LeisinkImages : Martin Van Den Bossche et David BeaucaireMontage : Fleurine AndréProduction : Bonne CompagnieQui n’a jamais rêvé de s’offrir un petit bout de France ? Le meilleur de son patrimoine ? L’excellence de ses savoir-faire ? Acquérir un de ses échantillons, même infimes, c’est toucher du doigt la grande Histoire. Se l’approprier, la faire entrer dans sa maison, la faire revivre, c’est une envie qui nous a tous effleuré un jour, certains ont profité de ventes aux enchères exceptionnelles pour passer du rêve à la réalité. Pendant une année, nous avons accompagné ceux qui préparent et organisent ces ventes, pour que des acheteurs puissent acquérir l’objet qu’ils convoitent parfois depuis longtemps : des bijoux, des manuscrits, des meubles qui ont traversé les siècles, des costumes portés par les plus grands, des morceaux inestimables du patrimoine français.