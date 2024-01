Grands Reportages du 27 janvier 2024 - Arnaques en tout genre - Episode 3

Arnaques en tout genre - Episode 3 - Les Français sont la cible de nombreuses arnaques. Les victimes, malheureusement, se comptent en millions chaque année. En 2022, 4,3 millions de ménages se sont fait arnaquer, pour un préjudice total de 3,4 milliards d’euros. En 2004, Geneviève et Joseph, tout jeunes retraités, voient emménager à côté de chez eux une famille suisse qui semble alors sans histoire. Mais Pierre, le père de famille, après avoir noué de solides liens d'amitié avec elle, l’aurait arnaquée de près de 500 000 euros. Près de Bordeaux, Jojo a organisé son premier loto en 2013, au profit d’une association qu’il venait de créer suite au décès de son père et destinée à aider la recherche contre le cancer. Sauf que l’animateur jovial n’était peut être pas si désintéressé que ce qu’il voulait bien faire croire. Au bout d’une enquête minutieuse, la police des jeux (SCCJ - Service central des courses et des jeux) le soupçonne d’avoir détourné avec sa compagne une bonne partie des gains destinés à des associations : près de 5 millions en tout ! A Grenoble, Hervé, 47 ans, est le détenteur de 8 œuvres d’art, des lettres signées des célèbres peintres Paul Gauguin et Claude Monet ou encore une « exceptionnelle » série de clichés de photographes, d’une valeur de 500 000 euros ! Cet acheteur dans l’industrie souhaitait juste réaliser un investissement qui lui rapporte des intérêts, comme la société Artecosa le lui avait promis. A en croire son contrat, il aurait dû récupérer 687 500 euros au bout de 5 ans, soit 187500 euros d'intérêts ! Sauf qu’Hervé n’en a jamais vu la couleur. A Annemasse, depuis quelques semaines, la résidence du Clos Greffier est sous haute tension. Plusieurs propriétaires, dont Nicolas, ont porté plainte pour usurpation d’identité, location de bien à leur insu, agressions et dégradations. Quatre appartements de l'immeuble ont été volés puis occupés illégalement, deux le sont toujours…