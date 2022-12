Grands Reportages du 3 décembre 2022 - Je quitte la France - Saison 2 - 1ère partie

Je quitte la France - Saison 2 - 1ère partie - Besoin de dépaysement, raz le bol de la morosité ambiante, envie de plus de liberté ou de découvrir une nouvelle culture, de plus en plus de Français changent de vie et parfois même n’hésitent pas à partir à l’autre bout du monde. Deux millions vivraient déjà à l’étranger… et le chiffre ne fait que croitre. Mais s’expatrier, tout vendre, tout quitter puis tout reconstruire à des milliers de kilomètres, cela prend forcément du temps et implique de prendre des risques. Une de nos équipe a donc consacré quatre ans à suivre les aventures exceptionnelles de trois familles. Depuis la France quelques jours avant leurs départs, puis au moment de leurs arrivées dans chacun des pays d’adoption : les Philippines, les Etats Unis et le Costa Rica.