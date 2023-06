Grands Reportages du 3 juin 2023 - Elles tracent la route... Poids légers pour poids lourds

Elles tracent la route... Poids légers pour poids lourds - Sur les 300 000 conducteurs de poids lourds que compte la France, seulement 9 000 seraient des femmes. Des passionnées pour qui leur camion est à la fois un bureau et une maison pour la semaine. Missionnées pour des livraisons exceptionnelles ou pour approvisionner des magasins, les routières sont de plus en plus recherchées par les recruteurs. Nous avons suivi 4 audacieuses au caractère bien trempé, éprises de liberté et fières de trouver leur place dans un milieu encore très masculin.