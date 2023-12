Grands Reportages du 30 décembre 2023 - Strass et paillettes : Réveillon au Cabaret

Strass et paillettes : Réveillon au Cabaret - Même dans un cabaret où la fête est reine toute l’année, le réveillon du 31 décembre n’est pas un soir comme les autres. Que ce soit au Paradis Latin, l’une des plus grandes institutions parisiennes ou au Diamant bleu, petit cabaret de province, cette soirée est la plus courue des spectateurs et la plus rentable de l’année pour les gérants. Ambiance familiale pour l’un, versus superproduction pour l’autre, pendant plusieurs semaines, nous avons suivi les préparatifs de La soirée de l’année.