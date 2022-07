Grands Reportages du 30 juillet 2022 - Le rêve américain

Le rêve américain - Images : Laura Geisswiller, Pauline Louvet, Gary Grabli, Fanny Chauvin et Nicolas Le BerAu pays des géants d’internet, et du tout digital, les artisans d’art français ont su se faire une place de choix. Ils ne vendent pas d’objets connectés mais leurs savoir-faire, transmis de génération en génération. Depuis quelques années, certains des meilleurs artisans d’art de l’hexagone choisissent donc de s’exporter. A New York, Los Angeles ou San Francisco, leur nombre a pratiquement doublé en dix ans. Un exode motivé par l’envie de faire rayonner le savoir-faire français, mais aussi par la possibilité d’avoir un accès direct à des clients qui ne regardent pas à la dépense.