Grands Reportages du 30 septembre 2023 - Le monde des chasseurs d'épices

Le monde des chasseurs d'épices - Ce sont des trésors de la nature sans lesquels la vie serait un peu plus fade ! Quelques grammes seulement d’épices et de condiments suffisent à nous faire voyager… Pour les faire parvenir en France, des ambassadeurs du goûts consacrent leur vie à dénicher les parfums les plus rares, les saveurs les plus audacieuses. Pendant plusieurs mois une équipe de «Grands reportages» a suivi ces chasseurs un peu particuliers qui n’hésitent pas partir au bout du monde pour quelques grammes de poivre ou quelques tonnes de vanille.