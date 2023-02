Grands Reportages du 4 février 2023 - Voisins : la guerre sans fin

Voisins : la guerre sans fin - Qui n’a jamais eu la moindre querelle avec ses voisins ? Bruit, entretien, travaux, droit de passage… Les conflits de voisinage touchent près d’un Français sur deux et parfois, ils peuvent durer des années ! En Normandie, en Gironde, dans le Vaucluse et l’arrière-pays niçois, nous avons suivi pendant un an le quotidien de Français au bord de la crise de nerfs.