Grands Reportages du 4 février 2024 - L'appel de la Montagne

L'appel de la Montagne - Observation : En attente d’un 4ème personnage Il sont nombreux à changer de vie pour s’installer à la montagne qui fascine de plus en plus de français… Lara, qui a grandi au bord de la mer Méditerranée, est l’une des rares guides de haute-montagne en France. Avec Stéphane, qui n’a pas grimpé depuis plus de deux ans, ils vont gravir une paroi vertigineuse des monts de l’Hérault, à plusieurs mètres d’altitude… Priscilla et Lucas ont quitté leur confort toulousain pour s’installer à Counozouls dans les Pyrénées, un petite village perché de 48 habitants. Il vont redonner vie à ce village déserté en créant une brasserie artisanale. une bière à base de produits de montage mais surtout à base de neige… Gaspard est musicien et originaire de Grenoble. Enfant des montagnes, il veut combiner ses deux passions en créant « la tournée des refuges » : des concerts proposés aux randonneurs. Il va devoir convaincre des musiciens… Parcourir les Alpes à pied, leurs instruments sur le dos, pour amener la musique dans des endroits insolites et somptueux en haute-montagne…