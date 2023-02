Grands Reportages du 5 février 2023 - Chasseurs de mannequins

Chasseurs de mannequins - Gisele Bündchen, Gigi Hadid, Kate Moss… ces top models sont mondialement connues, leurs visages s’affichent sur les couvertures des magazines de mode et elles défilent pour les plus grands couturiers. Mais ce que le grand public ignore souvent, c’est qu’elles doivent leur carrière à des chasseurs de mannequins. Ces dénicheurs de talents les ont repérées dans la rue, sur une plage… Ils ont en un coup d’œil décelé leur potentiel. Un métier de l’ombre qui demande une très bonne connaissance du mannequinat et des tendances actuelles. Car depuis quelques années, les chasseurs de mannequins n'ont pas tous les mêmes critères. Les agences font de plus en plus de place aux profils "atypiques". Rondes, petites, plus âgées… Les recherches sont aujourd’hui plus variées et les chasseurs doivent avoir l’œil partout.