Grands Reportages du 5 juin 2022 - Aventures dans les Calanques

Aventures dans les Calanques - Images : Maxime SoulardElles ont des airs de bouts du monde, de cartes postales paradisiaques. Aux portes de Marseille, les Calanques attirent chaque année plus de deux millions de visiteurs. Les falaises de calcaire qui plongent dans les eaux turquoise de la Méditerranée en font un paysage époustouflant. Dès le début de l’été, les calanques endormies s’éveillent et durant deux mois, cohabitent alors dans ces petites criques isolées, les locaux et les touristes. Pêcheurs, cabanoniers, vacanciers ou encore gardiens du parc, nous avons suivi les aventures de ces amoureux des calanques. Ils nous en ont fait découvrir tous les secrets.