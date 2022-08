Grands Reportages du 6 août 2022 - Animaux : trafics en tout genre

Animaux : trafics en tout genre - Images : Marie-Laure Gautier, Candice Baudin, David Geoffrion, Xavier Luizet, Aurélien Fougère, Cédric Corre, Corentin Robert et Yoann Malka La France compte plus de 60 millions d'animaux domestiques. Près d'un foyer sur deux en possède un. Un marché si lucratif qu'il suscite l'appétit de personnes peu scrupuleuses et les trafics sont nombreux. Chiens, chats, poissons, singes, aucune espèce n'échappe à ces réseaux, avec parfois des conséquences dramatiques. Après la drogue et les armes, ce commerce serait la troisième source de revenus illégaux dans le monde. Pendant plus d'un an, nos équipes ont suivi les investigations d'hommes et de femmes qui se battent pour mettre fin à ces trafics.