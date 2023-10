Grands Reportages du 7 octobre 2023 - Au chevet de la Dame de Fer

Au chevet de la Dame de Fer - 330 mètres de haut… 10000 tonnes de métal… Depuis plus d’un siècle, la Tour Eiffel, emblème de la France, émerveille ses visiteurs. Venus du monde entier, ils sont plus de 20 millions à passer chaque année entre Champ-de-Mars et Trocadéro. Tout une économie plus ou moins légale s’est mise en place dans ce quartier chic de Paris. Car cette fréquentation attise les convoitises : vendeurs à la sauvette, bonneteaux, pick-pockets et escrocs de tout poil sont toujours plus nombreux ces dernières années. Pour mieux comprendre ce phénomène, pendant plusieurs mois une équipe de « Grands Reportages » a arpenté le quartier, de jour comme de nuit.