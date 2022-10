Grands Reportages du 9 octobre 2022 - L'école des saveurs - Episode 2

L'école des saveurs - Episode 2 - Un reportage de Marion Leclercq et Hugo Van OffelImages : Martin Vanden Bossche, Florent Hayet, Thomas Van Nedervelde, Yacine Ben Jannette, Charlotte Notteghem, Pascal Richter, Olivier Azpitarte et Vincent KelnerMontage : Jean-Louis Caron, Gaelle Pidoux, Nicolas Baudry d’Asson et Sébastien CamicasProduction : MaximalLa France est reconnue dans le monde entier pour sa gastronomie et ses écoles de cuisine de renom. Les élèves viennent des quatre coins du monde pour apprendre ce savoir-faire exceptionnel. Tous rêvent de devenir un jour chef cuisinier ou pâtissier. Mais du rêve à la réalité, les étapes sont nombreuses, les apprentissages exigeants et les obstacles ne manquent pas. Pendant une année nous avons suivi des « cordons bleus » sur le chemin de l’excellence. Ils ont été admis dans trois des écoles les plus prestigieuses mais vont devoir tout apprendre. De la découpe des légumes aux tables des plus grands chefs étoilés, nous avons accompagné une dizaine d'entre eux…dans ces écoles des saveurs…pour le meilleur et parfois le pire. Dans ce deuxième épisode...