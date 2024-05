Grands Reportages - Tous les chemins mènent à Rome

Tous les chemins mènent à Rome - On la surnomme « la Ville Éternelle ». Depuis près de 3000 ans, Rome est l’une des villes les plus courues d’Europe. Dans les siècles passés, on y venait en pèlerinage ou parfaire son éducation. Aujourd’hui encore, le voyage à Rome reste pour certains, celui d’une vie. Ce sont ces voyageurs que nous avons accompagnés pendant plusieurs mois. En quête de leurs origines, de gloire ou de reconnaissance, ces français vont vivre à Rome, des moments qui vont changer leur vie.