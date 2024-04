Grands Reportages - Veuves noires - Episode 2 : la traque

Veuves noires - Episode 2 : la traque - Episode 2 : Les arnaqueuses Quatre décennies séparent Simone Weber et Manuela Gonzalez. Elles ne sont pas du même monde, ni de la même génération et pourtant, ces deux femmes-là ont un point commun : ce sont des arnaqueuses-nées. Simone Weber, c’est la faussaire : ordonnances, faux papiers, elle même réussi à épouser un homme, sans qu’il le sache, trois semaines avant son mystérieux décès. Et quand on l’accusera, dix ans plus tard d’avoir tué son amant, l’enquête sur « la bonne dame de Nancy » lèvera le voile sur une vie et une personnalité beaucoup plus sombres. La spécialité de Manuela Gonzalez, c’est le vol et l’escroquerie. Si son premier « coup » a mal tourné et a bien failli l’envoyer en prison, elle n’a pas hésité à recommencer … et à perfectionner sa méthode, pendant près de 30 ans. Avec sang-froid et détermination, ces deux femmes se sont débarrassées des hommes qui ne leur étaient plus utiles, tout en s’assurant de tirer profit de leur mort. Et ensuite, avec le même aplomb et la même force de caractère, elles ont joué de leur charisme et de leur apparence inoffensive pour tenter d’échapper à la Justice.

Episode 2 : Les arnaqueuses

