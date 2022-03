VIDÉO - "Ce corps-là, il m’a permis de réfléchir autrement" : dans "Sept à Huit", la leçon de vie du nageur amputé Théo Curin

Dans son élément, il gagne la médaille d’or au championnat de France alors qu’il n’a que 14 ans. Il est ensuite sacré vice-champion d’Europe et double vice-champion du monde. En novembre dernier, le nageur se lance un défi plus personnel. Celui de traverser le lac Titicaca à la nage, à 3812 mètres d’altitude, en compagnie de Malia Mettela et Mathieu Witwoet, tout en tractant une embarcation de près de 500 kilos. L’eau était à 10 degrés et les conditions météo se sont dégradées durant le périple. Après onze jours, le trio arrive à bon port, tout le monde est en larmes. "À l’arrivée, je suis soulagé parce que j’ai eu peur d’abandonner, j’ai eu peur d’échouer et me dire que là, c'est fini, c’est un soulagement énorme", sourit Théo.

Si par un coup de baguette magique, un sorcier avait le pouvoir de lui rendre ses quatre membres, Théo n’en voudrait pas. "Aujourd’hui, j’ai ce corps-là, il m’a permis de réfléchir autrement sur la vie. Et la vie, ce sont des rencontres et c’est uniquement basé sur l’amour. Je ne changerai de vie pour rien au monde."