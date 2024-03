Reportages découverte - Des marins d'eau douce qui ne font pas de vagues

Aux tempêtes, ils préfèrent les manœuvres délicates aux écluses. Plutôt que des paquebots, ils se contentent d’une péniche qui ronronne au fil d’un canal. Ces doux marins que nous rencontrons ont voulu tenter l’aventure sur l’eau, au plus proche de la terre. À 22 ans, Félix est un jeune aventurier. Il est fasciné par les explorateurs qui parcourt le monde vers l’inconnu. Son idole ? Mike Horn. Son livre préféré ? 20 000 lieues sous les mers. Il va se rendre en plein cœur de l’Amazonie guyanaise auprès des peuples indigènes, mais pour cela il devra franchir de nombreux obstacles et notamment survivre au milieu de paysages hostiles et de ces rivières dangereuses. Au bord du lac d'Annecy, Alexandre est un passionné de bateaux Riva. Petit, il rêvait déjà à ces « Rolls-Royce » des mers, aujourd’hui il en possède deux, ses trois enfants portent même des prénoms italiens en l’hommage au célèbre créateur du bateau. Aujourd’hui, il est devenu président du club français des passionnés de Riva, il va présenter dans quelques mois sa toute dernière acquisition : la réplique du Riva de Brigitte Bardot. A l'Ouest de la Bourgogne, près de la Loire, un atelier abrite des milliers de morceaux de bois. C’est celui de Sébastien Boudin, l’un des derniers constructeurs de bateaux anciens de France. Ici tout est fait main. Un titanesque travail l’attend cette année, il a actuellement 4 bateaux en construction, certains sont exceptionnels, ils navigueront sur la Loire dès les beaux jours, car il partage sa passion avec les touristes à travers des croisières sur le fleuve. A Strasbourg, Loane, 17 ans, est la seule la jeune fille d’un lycée unique en son genre : elle passe un Bac Pro navigation. Pourtant, avec une mère secrétaire médicale et un père policier, elle n’avait jamais mis les pieds sur un bateau avant cette formation. Elle rêve d’avoir son propre bateau, mais avant, elle va devoir multiplier les heures de navigation pour trouver bientôt un travail.