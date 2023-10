Reportages découverte du 1 octobre 2023 - Des biens au clou pour du cash chez ma "tante"

Des biens au clou pour du cash chez ma "tante" - Depuis 1637, le crédit municipal est une institution. En France, il y en a 47. Et avec l’explosion du coût de la vie ils ne désemplissent pas. On y pratique le prêt sur gage. Contre de l’or ou des objets de valeur, on prête immédiatement du cash. Facture de chauffage, loyers impayés ou réparations de véhicules, autant de petites galères ou de gros coups durs auxquels il faut faire face. Pendant plusieurs mois, nous avons posé notre caméra au cœur de l’agence de Saint Étienne, et partagé le quotidien des employés et des clients