Reportages découverte du 10 février 2024 - Maisons de famille

Maisons de famille - Hériter de la maison de ses aînés, sur le papier cela en fait rêver plus d’un ! Pourtant la réalité est souvent plus rude que prévu et pour certaines familles, ces maisons s’avèrent être un fardeau. Lieux de mémoire, ces maisons renferment toute l’histoire d’une famille où l’on collectionne les souvenirs, les photos et les vieux meubles de ses ancêtres. Des anniversaires aux mariages en passant par les baptêmes, les cousinades ou les simples repas de famille, c’est un endroit où l’on réunit ses proches plusieurs fois par an pour célébrer les grands et les petits évènements de la vie. Pour beaucoup, les murs de ces maisons renferment les émotions et les souvenirs. Ils y sont viscéralement attachés car ils sont le point de réunification et bien souvent le dernier point commun d’une famille éparpillée aux quatre coins de France ou du monde. Mais ces maisons de famille sont aussi parfois un casse-tête à l’entretenir, voire même un gouffre financier. Les charges sont telles que certains sont contraints de se débarrasser de cet héritage, souvent à contre cœur et avec beaucoup de culpabilité. Pour ne pas vendre la maison de famille, il quelques mois avec son mari et ses enfants, Elise a emménagé dans le prieuré familial avec une idée en tête : le transformer en maison d’hôtes. Elle a quitté son emploi et se consacre à plein temps aux travaux de rénovation de la bâtisse et ils sont colossaux ! Dans 6 mois Elise va être auditionnée par la célèbre institution Gîtes de France et ses premiers clients ont déjà réservé… Le compte à rebours est lancé ! Catherine et ses 5 frères et sœurs eux, n’ont pas d’autre choix que de vendre le manoir familial qui se transmet de génération en génération depuis le XVIII siècle. Aucun de leurs enfants ne veut reprendre le flambeau, l’entretien est trop coûteux. La famille va mettre en vente le manoir mais avant de s’en séparer ils vont devoir vider la demeure et ont prévu d’organiser leur dernière fête de famille. Nathanaël et ses 30 cousins eux ont au contraire décidé de garder la propriété familiale. Mais pour faire rentrer de l’argent dans les caisses, car les nombreuses maisons du domaine nécessitent un l’entretien onéreux, ils ont eu une idée. Un projet qui repose entièrement sur les épaules de Nathanaël : créer une distillerie sur la propriété pour fabriquer des liqueurs au nom de la demeure. Pour y parvenir, Nathanaël s’est installé sur place avec sa femme et ses enfants. et tout est à créer. Dans quelques mois il a prévu de faire gouter ses liqueurs à toute la famille qui se réunira pour la Pentecôte. Valentine, ses cousins et leurs parents eux, n’ont pas besoin de chercher des solutions financières pour entretenir et garder la maison familiale… ou plutôt les trois petites maisons familiales… Car elles sont sans prétention. Nichées dans un petit village de la Drôme ces maisonnettes se transmettent depuis 4 générations, certains ancêtres y sont même nés. Ces maisons de famille sont le lieu de la cousinade qui se déroule traditionnellement chaque été et d'année en année la famille s'est considérablement agrandie, 40 personnes de 6 mois à 89 ans ! Cet été la cousinade aura une saveur particulière puisque les grands-parents vont célébrer leurs noces de diamant.