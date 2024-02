Reportages découverte du 10 février 2024 - Tous les secrets des Champs-Élysées

Tous les secrets des Champs-Élysées - L'avenue des Champs-Elysées n’est ni la plus grande, ni la plus longue de la capitale, mais elle serait la plus belle du monde et... la plus célèbre. Chaque jour, 300 000 personnes y passent sans même s’apercevoir qu'à l'abri des regards, des hommes et des femmes travaillent d’arrache-pied à maintenir son rang. Ils sont commerçants, policiers, éboueurs, restaurateurs ou croupiers et tous ont «les champs» dans la peau. Mais Comment s’y prennent-ils ? Quels sont leurs secrets pour faire la différence ? Pendant un an, nous avons suivi celles et ceux qui font rayonner la plus belle avenue aux quatre coins du monde.